Independente prepara um fim de semana com muitas atividades pelo Dia do Trabalhador

O Esporte Clube Independente está preparando uma mega programação para o final de semana e feriado em comemoração ao Dia do Trabalhador, que é celebrado na próxima segunda-feira, 01 de maio.

No sábado, 29 de abril, vai acontecer aula de Tênis, Vôlei de Areia, Natação infantil, Futebol, Beach Tênis, Hidroginástica e Skate. Às 16h vai ter início a abertura do Returno do Indepa Society de futebol.

No domingo, 30 de abril, pela manhã, vai acontecer aula de Natação e Treinamento Funcional. Após, haverá a continuação da 8ª rodada do campeonato Indepa Society. Às 13h, a música ao vivo vai ficar por conta do cantor sertanejo Felipe Deluka.

Na segunda-feira, 01 de maio, dia do feriado nacional, é dia de comemorar em família. O Esporte Clube Independente estará de portas abertas para receber os sócios que queiram fazer um churrasco, tomar uma cerveja gelada, um banho sol ou de piscina. O bar e restaurante do clube também estarão em pleno funcionamento. As quadras e o campo também estarão abertos para receber o público associado.

A gestão do presidente Guilherme Sydio e equipe está fazendo do clube a extensão da casa dos sócios. E os elogios são inúmeros. O Esporte Clube Independente está cada dia mais bonito, mais movimentado e cumprindo a sua função como clube social agregador, com muito lazer e entretenimento para os sócios e seus dependentes.