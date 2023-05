Além Paraíba teve saldo positivo em empregos no mês de março

Os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), disponíveis no site do Ministério do Trabalho, mostram que a variação de empregos com carteira assinada em Além Paraíba teve saldo positivo de 01 vaga durante o mês de março. O levantamento apontou 125 contratações e 124 demissões.

Infelizmente, nos meses de janeiro e fevereiro as demissões superaram as admissões.

Em março deste ano o Setor de Serviços foi o que mais contratou em Além Paraiba com 72 admissões, mas também o que mais demitiu com 62 dispensas. O Comércio ficou em 2º lugar com 32 contratações e 41 demissões.