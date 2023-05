APAE COUNTRY ACONTECERÁ NESTE DIA 6 DE MAIO

No próximo sábado, 06 de maio, vai acontecer mais uma edição da APAE Country – promovida pela APAE de Além Paraíba. É a 18ª edição da tradicional festa, que começou pequena e, hoje, é um dos eventos mais aguardados da região.

Com a grandiosidade que se tornou a APAE Country, o evento mais uma vez será no espaço da FEXPO, na Ilha do Lazareto.

A concentração da também tradicional cavalgada acontecerá às 14h na sede da APAE. Em seguida, cavalos e cavaleiros desfilarão pelas principais ruas de Além Paraíba, encerrando a cavalgada na Ilha do Lazareto. Logo após, no Espaço do Sindicato Rural, acontecerão as provas equestres que sempre congregam um grande público.

Os shows da APAE COUNTRY terão início às 19 horas. Durante a noite, as atrações artísticas no palco ficam por conta do Dj Heider Costa; o cantor Matheus Andrade (piseiro); o Batidão Sertanejo (Gleice e Acácio e banda); e, a dupla sertaneja Junior e Gustavo.

A entrada no evento será gratuita, mas é preciso levar, como doação, um alimento não perecível (não serão aceitos sal nem fubá).