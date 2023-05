ACEAP participa de live da Federaminas com representantes da Caixa em Minas

ACE AP Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba participa de live da Federaminas com representantes da Caixa em Minas.

No dia 10 de maio, a gerente executiva da ACE AP, Alina Gomes, participou de uma live da Federaminas promovida com representantes da Caixa Econômica Federal em Minas onde estiveram reunidos líderes de mais de 100 associações comerciais, com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas acerca da parceria. A reunião contou com a presença de Ítalo Romano, superintendente executivo da Caixa, Fernando Tadeu, superintendente de redes da Caixa, o presidente da Federaminas, Valmir Rodrigues e associações comerciais.

Foi anunciada no último mês a iniciativa entre a Caixa, Federaminas e CACB que traz para o sistema Federaminas linhas de crédito exclusivas e outros benefícios que são importantes para a recuperação e crescimento das micro e pequenas empresas. O presidente da Federaminas, falou sobre o associativismo e como esta iniciativa com a Caixa, auxilia o fortalecimento do movimento associativista e o crescimento das micro e pequenas empresas.

“Esta parceria é de extrema importância, pois acreditamos que oferecer taxas mais competitivas às pequenas empresas é um diferencial significativo no mercado. Estamos empenhados em proporcionar às MPEs uma oportunidade de acesso ao crédito, especialmente para os pequenos negócios. Nesse contexto, nosso objetivo é alcançar resultados positivos e criar um ambiente propício para o desenvolvimento das empresas locais. Estamos comprometidos em cumprir essa proposta e contribuir para um cenário favorável ao crescimento dos empreendimentos de pequeno porte.” fala o presidente da Federaminas, Valmir Rodrigues.

O Superintendente de redes da Caixa, Fernando Tadeu, ressalta a importância da parceria, pois a iniciativa é social e relevante para o fomento do crédito entre os pequenos negócios. “A Caixa hoje possui uma das maiores carteiras de crédito do sistema financeiro no Brasil e o menor índice de inadimplência, o que possibilita a criação de linhas de crédito com melhores condições para os associados do sistema Federaminas”, afirma Fernando.

Ítalo Romano, superintendente executivo da Caixa, apresentou a proposta da caixa para as MPEs e ressaltou que o principal diferencial desta campanha, são: a redução de até 33% nas taxas de balcão, capital de giro, linhas de investimento para compra de máquinas, equipamentos e outros.

No próximo dia 20 de junho, a ACE AP irá promover um almoço empresarial para apresentar como será a operacionalidade dessa parceria e na oportunidade será apresentado também o Decreto do Poder Executivo acerca do Programa Minas Livre para crescer.