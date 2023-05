Além Paraíba não tem mais boletins referente a Covid-19

O Secretário Municipal de Saúde de Além Paraíba, Cláudio Klein, informou que o Boletim COVID-19 número 785, publicado em 04 de maio de 2023, foi o último a ser divulgado semanalmente. A decisão de suspender a publicação semanal do boletim se deu em razão da declaração da Organização Mundial de Saúde de fim da emergência sanitária global por conta da COVID-19, e também em razão da estabilização e consistente redução de novos casos da doença em Além Paraíba.

No auge da pandemia, os boletins com os números da COVID-19 no que se refere a infectados, internados no hospital, isolados em domicílio e que evoluíram a óbito eram publicados diariamente. Com o redução das contaminações em Além Paraíba o boletim passou a ser semanal. Nas últimas semanas não houve registro de novos casos e, há meses, felizmente não ocorrem internações, agravamentos e óbitos pela doença, razão que justifica juntamente com a declaração da OMS a medida de suspender a publicação semanal dos boletins.

O secretário afirmou que a Pasta seguirá monitorando as notificações e o comportamento da COVID-19 em Além Paraíba, e que, se for o caso, se houver razão plausível os boletins voltarão a ser publicados, o que no momento não se faz necessário.