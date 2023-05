Aventureiro: Tudo pronto para o Moto Fest dos Mineiros do Além

O acolhimento da cidade é o diferencial, sem contar as delícias no almoço de sábado, com a comida mineira, e o café da manhã do domingo. Nos dias 19, 20 e 21, Santo Antônio do Aventureiro recebe milhares de motociclistas que vão participar do 4º Aventureiro Moto Fest, um dos principais eventos do calendário nacional de encontros de motociclistas. O evento será realizado na Praça Barão da Conceição, tombada pelo Patrimônio Histórico. Aventureiro se destaca por preservar seu centro histórico como um de seus atrativos turísticos, com os casarios do século XIX em estilo colonial e a Igreja Matriz de Santo Antônio, localizada no largo da Praça, que será aberta à visitação nos dias dos eventos a pedido dos motociclistas.

Promovido pelo Moto Clube Mineiros do Além, da vizinha Além Paraíba, O Aventureiro Moto Fest conta com apoio da Prefeitura e tem na sua grade de shows as principais bandas do circuito motociclístico nacional, com Faixa Etária e Tuka’s Band, que tocam na noite de sábado, entre outras. Os motociclistas vão poder participar do grande almoço do sábado e do café da manhã no domingo.

-- Além das bandas de rock consagradas no Brasil, o evento de Aventureiro tem como grande diferencial o acolhimento da população local. No primeiro, compareceram 1.500 motociclistas, no segundo 3.500 e no terceiro 7 mil, segundo os cálculos da Polícia Militar feitos na noite de sábado. O almoço do sábado e o café de domingo são especiais, com a típica culinária mineira. Os moradores de Aventureiro abraçaram o evento – disse o advogado e motociclista Augusto Schmidt, da facção dos Mineiros do Além em Aventureiro, que é morador da cidade e integrante da comissão organizadora.

O evento de Aventureiro é organizado por uma comissão que atualmente comanda os Mineiros do Além. O grupo contou com o apoio do prefeito Amauri de Sá Ferreira, que destacou a importância do encontro de motociclistas para a divulgação da cidade em todo o país. A abertura oficial será às 18 horas de sexta-feira e os motociclistas poderão assistir a missa solene, no domingo, logo após o café da manhã, na despedida da cidade. A banda Faixa Etária, que toca pela segunda vez no Aventureiro Moto Fest, promete novidades no repertório. O grupo toca às 22 horas de sábado e no dia 27 se apresenta no Salão Moto Brasil, no Riocentro, no Rio de Janeiro.

-- A hospitalidade dos moradores de Aventureiro e a energia do público fazem o sucesso do evento de Aventureiro. Vamos levar os grandes clássicos do rock num grande show que não vai deixar ninguém parado – promete o baterista da Faixa Etária, Fabrício Araújo.

Durante o show, a Faixa Etária fará uma homenagem póstuma a duas lendas do rock: ao locutor Ramos Aranha (que fazia a locução do evento) e a Rita Lee, falecidos recentemente.