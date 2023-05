Combate ao Abuso de Crianças e Adolescentes: Eventos de conscientização estão sendo realizados nas escolas

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes é uma data muito relevante e o tema precisa sempre ser muito trabalho no sentido de que seja denunciado e combatido de forma muito clara e pertinente.

Educação Há 1 semana Em Educação Assistência Social está realizando evento de combate a Exploração de Crianças e Adolescentes O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes é uma data muito relevante e o tema precisa sempre ser muito trabalho no sentido de que seja denunciado e combatido de forma muito clara e pertinente.