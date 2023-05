Polícia identifica incendiador de carro

Na noite dessa segunda-feira, 15 de maio, a Polícia Militar foi chamada por moradores assustados com um carro pegando fogo na Rua José Mercadante, em Além Paraíba. O veículo estacionado estava em chamas quando os militares chegaram e várias pessoas tentavam apagar o incêndio. As chamas ameaçavam atingir a rede elétrica e uma árvore próxima. Os PMS ajudaram a controlar o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A ocorrência foi por volta de 23h. Ao conferir as imagens de câmeras de segurança na rua, os policiais descobriram que uma moto parou atrás do carro e um homem desceu e ateou fogo no automóvel. Ele usava um agasalho colorido e foi apontado por moradores como sendo um mototaxista de Além Paraíba mesmo. A PM fez rastreamento pela cidade e localizou o suspeito dentro de uma Central de Moto Táxi.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, junto com a vítima e testemunhas. Durante o registro da ocorrência, os militares descobriram que outros dois registros de incêndio criminoso em veículos foram feitos no município, no dia 10/05, e que o nome do suspeito foi citado por testemunhas nos dois casos.

O flagrante foi analisado pelo delegado de plantão em Leopoldina/MG. O suspeito foi liberado.

O jornal AGORA fez contato com a Policia Civil de Além Paraíba e esta preferiu não passar maiores detalhes para não prejudicar as investigações, as quais prosseguem.

A redação do Jornal AGORA, também fez contato com a proprietária do veículo, a arquiteta, Mara Rúbia, que informou que havia comprado o carro há um mês. Que estacionou o seu veículo por volta das 17h, próximo de sua casa, Rua José Mercadante. O carro não tinha seguro.

“Do nada, sem explicação e sem motivo algum uma pessoa decide colocar fogo no meu carro e deixar um prejuízo que não é só material. Além do prejuízo financeiro, fica a revolta, o medo e o sentimento de impotência frente à maldade alheia” – publicou a arquiteta Mara Rúbia em sua página de facebook.

Em rede social, a pro(Da redação, com informações da Policia Civil e TVJF)