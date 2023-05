Dhama apresentou o melhor do sertanejo nas ruínas da Estação Simplício

A histórica Estação Simplício recebeu noite sertaneja, com o melhor da gastronomia e da cultura, ao som da cantora Dhama

Na noite de 13 de maio, a cantora além-paraibana, Dhama, realizou um show memorável, que teve como palco as ruínas da histórica Estação Simplício.

Organizado pelo Restaurante Simplício, o show contou com o melhor do sertanejo atual e com as modas tradicionais, além de músicas autorais da Dhama.

A cantora não se apresentava publicamente em sua cidade natal, Além Paraíba, na Zona da Mata Mineira, desde 2017 e foi bastante prestigiada pelos amigos locais, além de fãs vindos de Belo Horizonte, onde ela vem produzindo atualmente, Juiz de fora e Rio de Janeiro.

Dhama se prepara para iniciar apresentações em importante casa no Rio de Janeiro e, no início de junho, começa a preparar a gravação do novo single, “Ponto Cego”.

Todas as músicas da sertaneja e seus clipes podem ser acessados nas plataformas digitais e redes sociais, incluindo o youtube @dhamaoficial.