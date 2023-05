Assistência Social está realizando evento de combate a Exploração de Crianças e Adolescentes

A Secretaria Municipal de Assistência Social está à frente do grande evento que acontece hoje, dia 18 de maio de 2023 para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes.



Chamado de “Faça Bonito” a campanha acontece durante todo o mês de maio e o evento é o ponto alto da mesma. As Secretarias de Educação e Saúde participam do acontecimento que como no ano passado é coordenado pessoalmente pela Secretária Municipal de Assistência Social e Primeira Dama Glaciele Silva Souza.

No evento que teve início as 8 horas. Durante todo o dia terão apresentações do Grupo Pera (teatro), Capoeira, Danças e muitas outras atrações.

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra crianças e adolescentes é uma data muito relevante e o tema precisa sempre ser muito trabalho no sentido de que seja denunciado e combatido de forma muito clara e pertinente.

O Prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior e a Secretária Municipal de Assistência Social, Glaciele Silva Souza assim como os demais secretários envolvidos no evento convidam toda a população a participar.