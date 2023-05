Sociedade Musical Sete de Setembro participa mais uma vez de encontro de bandas em Argirita

A Associação Musical Sete de Setembro de Além Paraíba, que no próximo mês completa 116 anos, em parceria com a Banda Musical União dos Artistas da cidade do Carmo(RJ), participou do VI Encontro de Bandas na cidade de Argirita(MG) realizado no dia 01 de maio, feriado do Dia do Trabalho. A participação das duas Bandas somente foi possível devido a ajuda financeira de admiradores e amigos.

O VI Encontro de Bandas também comemorou 39°aniversário da " Sociedade Musical Lira 1º de Maio" patrimônio histórico e cultural do município e contou com a participação das Bandas das cidades mineiras de Bicas, Pequeri, Além Paraíba, Itamarati de Minas, Guidoval, Dona Euzébia, Pirapetinga e Brás Pires, além da cidade Carmo, localizada na região serrana do Estado do Rio de Janeiro.

O "VI Encontro de Bandas de Argirita" é uma realização da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.