Bombeiros promovem conscientização sobre segurança na FEAP

Posto Avançado de Além Paraíba é destaque em calendário comemorativo da Fundação Educacional de Além Paraíba (FEAP), durante o mês de conscientização sobre segurança no trânsito. A ocasião contou com uma demonstração operacional de salvamento veicular, onde foram apresentadas as etapas táticas, técnicas e os materiais utilizados nessa atividade.

Além da demonstração prática, os participantes puderam conhecer experiências vivenciadas pelos bombeiros, destacando a importância dos profissionais de saúde ao serem os primeiros a chegar em um cenário de resgate veicular. Foram abordadas as primeiras providências a serem tomadas por esses profissionais no gerenciamento da cena, evidenciando a importância de agir de forma rápida e eficiente.

Essa iniciativa da equipe do Posto Avançado de Além Paraíba tem como objetivo promover a conscientização sobre segurança no trânsito e enfatizar o papel fundamental dos bombeiros e demais profissionais da saúde no atendimento a vítimas de acidentes automobilísticos. O evento proporcionou uma oportunidade única para os participantes aprenderem mais sobre o trabalho desempenhado pelos profissionais de resgate e a importância de medidas adequadas no momento de um acidente.