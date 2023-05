Três pessoas ficam feridas em colisão entre carro e carreta na Serra de Argirita

Um acidente envolvendo uma carreta e um carro deixou três pessoas feridas na tarde de quarta-feira, 17 de maio, na rodovia BR-267, na Serra de Argirita.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três ocupantes do automóvel precisaram ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – com ferimentos leves para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal da Casa de Caridade Leopoldinense. O condutor da carreta não se feriu.

O trecho precisou ser interditado para atendimento aos feridos e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal.