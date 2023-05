Presídio de Além Paraíba ganha sala de aula e oficina de costura

A Presidente da OAB Além Paraíba e também Presidente do Conselho da Comunidade na Execução Penal, Dra. Maria Celeste Oliveira e a Dra. Rogéria Aparecida de Souza Oliveira (Coordenadora do Curso de Direito da FEAP) estiveram presentes na inauguração da sala de aula e da sala de Oficina de Costura, nas dependências da Unidade Prisional de Além Paraíba, ocorrida no último dia 3 de maio.

Em forma de homenagem, a sala de aula recebeu o nome da Dra. Rogéria Aparecida de Souza Oliveira, também membro da diretoria do Conselho da Comunidade na Execução Penal de Além Paraíba.

O Conselho da Comunidade é um dos órgãos da Execução Penal e está implantado há alguns anos em Além Paraíba, sendo de grande relevância para a ressocialização dos apenados, desde o início do cumprimento da pena até o seu reingresso ao convívio social. É composto pela OAB, Defensoria Pública, representantes de associações da comunidade junto ao juízo da execução- atualmente o Magistrado Dr. Leonardo Curty Bergamini e o Dr. José Gustavo Guimarães da Silva (Promotor de Justiça).

Conversando com o repórter do Jornal AGORA,Thiago Filgueiras, sobre a importante inauguração, a presidente da OAB e também do Conselho, Dra. Maria Celeste Oliveira, destacou a participação da Dra Rogéria Aparecida de Souza Oliveira nessa ação de prestação de serviço junto aos presos em Além Paraíba: "A Dra. Rogéria contribui muito com o Conselho, com muito amor e dedicação, sempre preocupada com os apenados e com a dignidade humana deles. Temos uma profunda gratidão por esse apoio”.

Além da presidente da 110ª subseção da OAB e da homenageada, Dra. Rogéria Oliveira, também estiveram presentes à inauguração da Sala de Aula e Oficina de Costura no Presídio de Além Paraíba alguns representantes do judiciário e do curso de Direito da FEAP; a vereadora Renata Guerini; Maurício Correa (Capitão de Fragata da Marinha do Brasil); Kevin Quarteroli (Sargento da Força Aérea Brasileira); Alexandre Faria ( professor e Teólogo da cidade de Niterói/RJ); Isaías Coutinho (músico e Diretor da Escola Soul Music Studio-SG); e o Pastor Maurício ( da COMAR- Coordenadoria Municipal para Assuntos Religiosos).

Na ocasião da inauguração das duas salas, o diretor da Unidade Prisional de Além Paraíba, Paulo Victor Vieira, fez um breve pronunciamento, destacando a importância da união em torno da realização desse projeto. Disse ele:

- "Gostaríamos de agradecer ao sr. Rodrigo Machado (Diretor Geral do DEPEN), ao Sr: Sílvio César Martins (Diretor Regional da 4ª RISP) pelo apoio incondicional à realização dos projetos; ao Diretor Paulo Duarte, que nos impulsionou a realização dos projetos; aos Policiais Penais do Presídio de Além Paraíba, que se empenharam incondicionalmente para que tudo se tornasse realidade; à diretora da Escola Estadual Santa Rita Sra. Marcinéia; ao Conselho da Comunidade no nome da Sra. Rogéria de Souza, que sempre nos ajudou incansavelmente; ao vereador Matheus Cruz (Presidente da Câmara Municipal de Além Paraíba) e a todos os vereadores da câmara local. Em especial, agradecemos ao Policial Penal Eliel Coutinho, que é o responsável por coordenar os projetos. Não menos importante, agradecemos ao Judiciário de Além Paraíba, por todo apoio prestado."

A oficina de costura da Unidade Prisional de Além Paraíba, funcionará, a princípio, confeccionando lençóis para suprir a própria demanda daquele presídio.