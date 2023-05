Festa do Trabalhador ACEAP destaca colaboradores

A ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba – realizou, na tarde do dia 20 de maio, a sua tradicional Festa do Trabalhador, onde são homenageados os colaboradores que se destacaram em suas funções. O evento, que aconteceu na quadra da ACE, teve música ao vivo com Pretinho dos Teclados e a participação de 21 empresas.

Em sua fala, a presidente da ACEAP, Rosa Helena Melo Dutra, destacou a importância dessa ação de valorização dos trabalhadores e a integração entre colaboradores e empresários.

A tarde seguiu com a entrega de certificados, excelente música e um delicioso churrasco. Os destacados ausentes foram representados por colegas da empresa.

Homenageados como Colaboradores Destaque 2023:

Sociedade Beneficente 18 de julho: - Carolina Mendes Gaspar de Melo e Sílvia Costa Abreu

Drogaserv : - Tatiane Cristina Anacleto da Silva e Vinicius Viana Pontes

Casa Matos: - Raphael dos Santos Ferreira

Garcia Atacadista: - Eduardo Ramos Correa Pinto

Supermercado Mais Por Menos Matriz : Ingridy de Souza da Silva Rezende e Paloma de Andrade Silva Ataidi

Além Paraíba Tenis Clube: Marilene Zamboni Netto de Souza

Padaria Frutos de Minas: - Leonardo Nilo Alves

Agrosul : - Artulirio de Souza Hosken e Eliezer Giovani Ramos dos Santos

Alem do Ar : - José Carlos Zamboni Filho

Casa das Meias : - Maria Angela Ferreira

Cirandinha : -Adriana Lima de Oliveira

Confeccões Edialemparaiba : - Alisson Mota de Barros

Contabilidade DRM : Tuany Milena Oliveira Agostinho e Luciano Alamon dos Santos

Drogamais : - Maria Carolina Cunha Rodolpho e Graziano Mauricio Rocha Duarte

Plan Minas : - Jéssica Roque Bard.

Planeta Gool : - Nicolas Matheus Ananias da Silva

Porto Novo Bazar : - Jaddy Ohanna Veloso,Rosimeria Justino e Nilcimeire Santos

Rezende Imovéis Além Paraíba : - Maria Carolina Souza dos Santos Oliveira

Restaurante e Lanchonete Adrari ( Cotril): - Lucas Martins Cândido

Robs By Dadaça : - Renata Maria Ferreira,Roberta dos Santos Alves e Giovanna Guimarães da Silva