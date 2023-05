Nova diretoria da União da Colina tomou posse

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Foi uma noite de gala, de muita festa e muita comemoração. O público presente saudou com calorosos aplausos a nova Diretoria que foi empossada desejando exitoso trabalho à frente do Grêmio Recreativo Escolas de Samba União da Colina.

Os novos Diretores da União da Colina são: Paloma Coutinho (Presidente), Moisés Tavares que é bisneto de um dos fundadores da Colina, “Seu Neguinho” (Vice Presidente), Maria Carla Osório Nascimento (1ª Secretária), Cintia Amaral dos Santos que é filha de Roberto Santos, ex Presidente da Colina (2ª Secretária), Técula Aparecida de Souza (1ª Tesoureira), Kleverson Willian Vaz Coelho (2º Secretário), Leonardo Baganha Alves (Diretor Social) e Dayene Melo Rodrigues (Diretora de Patrimônio). O Mestre Caio Amaral (Two) que já comandou a bateria da Escola a comandará novamente com dois mestres adjuntos.

Figuras estimadas na comunidade também prestigiaram a grande festa assim como Diretores de Agremiações Carnavalescas da Cidade (Santa Rosa, Três Corações e Mocidade Independente). A solenidade teve inicio com a fala do Jornalista Dauro Machado que ocupou vários cargos na Diretoria da Colina e que contou parte da história da agremiação.

A nova Diretoria da Escola de Samba União da Colina tomou posse no sábado, dia 20 de maio, na sede da Agremiação no Morro da Conceição.

