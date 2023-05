Fexpo 2023 já tem data marcada

A FEXPO 2023 acontecerá do dia primeiro ao dia seis de agosto, de terça a domingo.

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Pablo Teófilo já informou o primeiro show da FEXPO 2023 que acontece na primeira semana de agosto.

O cantor “Alemão do Forró”, um dos maiores artistas do ritmo musical do Brasil vai estar se apresentando em Além Paraíba, no Parque de Exposições na noite de 3 agosto, quinta feira.

Segundo o Secretário Pablo Teófilo é preciso frisar que a FEXPO é realizada inteiramente com recursos da Prefeitura e que diferentemente do que acontece em municípios do estado do Rio de Janeiro por exemplo, aqui não há patrocínio oficial ou recursos oriundos do governo estadual. Em Minas Gerais são as próprias Prefeituras que custeiam suas exposições na grande maioria.

Pablo ressaltou ainda que por determinação do Prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior não haverá cobrança de ingresso em nenhum dos dias da FEXPO.

O Prefeito entende que o evento dever ser de portões abertos, para que toda a população possa comparecer e se divertir com grandes shows, atrações locais, regionais, parque de diversões, etc.

Segundo Pablo as demais atrações ainda estão sendo definidas pela Secretaria dentro da realidade orçamentária do Município mas que todos os shows, inclusive aquele que deverá constar de propostas de empresas que participarão da licitação para a produção do evento, obrigatoriamente precisa ser nacionalmente consagrado. Que venha a FEXPO.

Nas redes sociais – ainda não oficial – alguns nomes de artistas já circulam como prováveis atrações da Fexpo 2023: o sertanejo de Matheus Fernandes; a pagodeira e ex-bbb, Marvvila; o rapper, Xamã; o pagodeiro, Vitinho, a funkeira e ex-bbb, Pocah; e, o rock do grupo Ira.