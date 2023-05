Dr. Rafael e Bethânia se manifestam sobre denúncias do MP contra eles

Ontem, 25 de maio, o Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra o médico Dr. Rafael Boubee Gracioli da Silva (ex-provedor do Hospital São Salvador de Além Paraíba) e a enfermeira Bethânia dos Reis de Souza (ex- administradora do HSS).

Segundo o MP, o Dr. Rafael e sua ex-esposa Bethânia estão envolvidos em esquema de desvio de recursos financeiros do Hospital São Salvador de Além Paraíba/MG, bem como lavagem de dinheiro através da compra de veículos de luxo (carros e 22 motocicletas de marcas caras). Os crimes teriam ocorrido entre os anos de 2019 e final de 2021, especialmente no período da pandemia da Covid 19.

A reportagem do Jornal AGORA, que preza pela ética no jornalismo há 47 anos, fez contato através do whatsapp, com o médico Dr. Rafael Boubee Gracioli da Silva e com a enfermeira, Bethânia dos Reis de Souza, abrindo espaço para o pronunciamento de ambos sobre o caso que está sendo muito comentado nas ruas da cidade e nas redes sociais.

Bethânia dos Reis de Souza publicou em um grupo do Whatsapp um comentário sobre o assunto, autorizando o Jornal AGORA a reproduzi-lo nesta presente matéria.

Segue abaixo o texto da ex-administradora do hospital, acusada de ter facilitado os desvios de recursos financeiros do SUS em benefício do Dr. Rafael Gracioli, o qual, conforme os promotores de justiça, não cumpria os seus horários de trabalho, já que atendia (concomitantemente aos plantões na UTI da Covid), em seu consultório particular.

“Esclarecendo a denúncia, de forma ainda subjetiva, porque será feita a defesa de forma fundamentada pelo advogado, para desconstruir o que estão querendo construir.

É de conhecimento de toda a população que o Dr. Rafael morava dentro do hospital no período pandêmico, ficando uma vez até 20 dias sem ir em casa, cobrindo furos de escala médica de plantão. Bem como trabalhou de cadeira de rodas e muleta para evitar a desassistência da população na época da Covid. Nesse período, a maioria dos médicos se recolheram e ele foi para batalha.

Os valores recebidos por ele são compatíveis com o que foi trabalhado, mediante contrato de prestação de serviço, nota fiscal e muita transparência.

O MP fez uma denúncia e nela quer que que o Dr. Rafael devolva todo o valor recebido por seus plantões, como se ele não tivesse trabalhado, o que é uma grande inverdade. Sem critério nenhum de justiça.

NÃO EXISTE NENHUMA CONDENAÇÃO contra nós. A DEFESA SERÁ FEITA.

O consultório do Dr. Rafael no hospital era muito próximo à UTI, não havendo em momento algum desassistência de pacientes.

Ele trabalhou muito, o que é de conhecimento de todos"- acentuou Bethânia Reis.

Já o médico Dr. Rafael Boubee Gracioli da Silva, contatado pela reportagem do Jornal AGORA, na tarde de ontem, enviou-nos, através de Bethânia Reis, um áudio de Whatsapp. No referido áudio ele explica sobre as acusações imputadas a ele pelo Ministério Público, que pede a sua condenação e a devolução de valores que ultrapassam 1 milhão de reais. O ex-provedor do HSS diz que a população de Além Paraíba sabe o quanto ele trabalhou durante a pandemia da Covid 19, abrindo mão, muitas vezes, de seus compromissos familiares.

Sobre a acusação de lavagem de dinheiro ele disse que recebeu seu pagamento através de sua empresa (como a maioria dos médicos do país). E, quando tinha que pagar alguma conta, "colocava o dinheiro na conta de pessoa física", segundo ele, "uma coisa normal de se fazer".

Desde que se deu a intervenção da Prefeitura de Além Paraíba no Hospital São Salvador (em janeiro de 2022) e se iniciaram as investigações do GAECO (polícia ligada ao MP) sobre as ações da antiga administração do HSS, o Dr. Rafael nunca se furtou de comentar e fazer a sua defesa através de inúmeros áudios e entrevistas. Ele é sempre muito incisivo na sua defesa, nunca se omitindo em qualquer tipo de assunto que envolva seu nome.

Abaixo, na íntegra, os leitores do Jornal Agora poderão ouvir o áudio do médico Dr. Rafael Boubee Gracioli da Silva a respeito da denúncia do MP pedindo a sua condenação e devolução de valores que teriam sido recebidos por ele indevidamente:

Entenda o caso: MP denuncia médico e enfermeira envolvidos em desvio de recursos públicos do HSS

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ofereceu denúncia contra o médico Dr. Rafael Boubee Gracioli da Silva e a enfermeira, Bethânia dos Reis de Souza, envolvidos em esquema de desvio de recursos do Hospital São Salvador de Além Paraíba/MG.

Consta do incluso Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº MPMG-0015.22.000083-3/TJMG-000935-55.2023.8.13.0015, instaurado a partir das investigações realizadas no âmbito de operação deflagrada pelo Ministério Público, que os denunciados Rafael e Bethânia, juntamente com outro investigado, o médico Dr. Haroldo Teixeira Marinho, em união de esforços e unidade de desígnios, no período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2021, no município de Além Paraíba, se associaram, de maneira estável e permanente, para a prática dos crimes de desvio/apropriação de recursos públicos, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.

A denúncia é um desdobramento da operação ‘Primun Non Nocere’ – Primum non nocere ou “primeiro, não prejudicar” é um termo de bioética muito utilizado em Medicina – , deflagrada em outubro de 2022 pela 2ª Promotoria de Justiça de Além Paraíba, Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Sudeste (CRDS-Sudeste) e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) - Regional Juiz de Fora.

Os pagamentos foram feitos à empresa do médico para custear plantões. Mas, apesar da necessidade de assistência contínua aos pacientes internados, inclusive com Covid-19, apurou-se o recorrente abandono do médico de suas funções no hospital, com o objetivo de possibilitar o atendimento concomitante de pacientes em seu consultório particular, bem como o exercício das funções de coordenador do Centro Covid do município de Sapucaia/RJ, onde assumiu compromisso de dedicação integral.

Conforme a denúncia, a fim de encobrir o abandono das funções e o desvio de recursos, o investigado, o médico Dr. Haroldo Teixeira Marinho, com plena consciência do ilícito, forneceu declaração contendo informações falsas, no sentido de que cobria o afastamento do acusado Dr. Rafael Gracioli sempre às terças-feiras. O documento chegou a ser apresentado ao MPMG, mas, posteriormente, em depoimento, o Dr. Haroldo Teixeira Marinho, que fez a declaração, confessou o crime de falsidade e realizou acordo de não persecução penal.

Segundo o MP, as provas demonstram que a articulação e a ideia de apresentar o documento contendo informações falsas partiu da segunda denunciada Bethânia, ficando a cargo desta a impressão da declaração e coleta de assinatura.

Relatório técnico produzido a partir da quebra de sigilo fiscal, com cruzamento de outros elementos probatórios, comprovam que grande parte dos recursos financeiros desviados do Hospital São Salvador foram integrados ao patrimônio particular do médico Dr. Rafael Gracioli. Conforme apurado, os acusados desviaram, apenas de recursos públicos contabilizados, R$ 1.447.003,26 (sendo R$ 804.149,16 relativos ao abandono de plantões na UTI e R$ 642.854,10 referentes ao exercício irregular da função de coordenação técnica da UTI hospitalar), por meio de pagamentos ilegais para a empresa do médico. Para ocultar a origem criminosa dos recursos, o denunciado adquiria veículos de luxo, como motocicletas de elevado valor, além de relógios, capacetes e macacões importados.

Na denúncia, o MPMG requer ainda a decretação da perda dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio dos condenados e o valor real do patrimônio lícito. Requer também a condenação dos acusados ao pagamento de indenização dos danos materiais ocasionados ao erário no valor de R$ 1.447.003,26, e de danos morais coletivos ocasionados aos usuários do SUS, em valor não inferior a duas vezes o dano material verificado, perfazendo montante de R$ 2.894.006,52.

A prova de que o investigado Dr. Haroldo Teixeira Marinho (foto acima) participou ativamente do esquema, após sua confissão, foi que ele celebrou acordo de não persecução penal com o Ministério Público, razão pela qual não foi inserido no polo passivo da denúncia. O Dr. Haroldo, inclusive, em função de acordo, já está de volta aos seus plantões médicos no Hospital São Salvador de Além Paraíba.