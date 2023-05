Polícia já investiga caso do recém-nascido jogado no riacho

Um bebê recém-nascido foi jogado, dentro de um saco de lixo, em um córrego na região de Torrentes, zona rural de Além Paraíba. O fato chocou a população do município. No domingo, dia 28, comentários de indignação e revolta foram postados nas redes sociais, recriminando a atitude da pessoa que cometeu tal crime. Ainda não se sabe quem foi o responsável e nem o que motivou o tresloucado ato.

A perícia técnica também irá dizer se o bebê, ao ser jogado no riacho, ainda estava vivo ou se já estava morto.

Sob o comando do delegado Dr. Marcos Vignolo, a Polícia Civil de Além Paraíba iniciou na manhã desta segunda-feira, 29 de maio, a investigação do caso do bebê encontrado sem vida, dentro de um saco plástico, em um córrego, na estrada João Bouhid, área rural de Além Paraíba, nas proximidades da localidade conhecida por Torrentes.

O caso teve início na manhã de domingo, 28 de maio, quando compareceu na sede da 52ª Cia Polícia Militar, o Sr. Otacílio Paulo Tiago, relatando o seguinte fato: que, como de costume em toda manhã, foi jogar o leite que tira de sua novilha em um córrego perto de sua propriedade, e que, na manhã de domingo, 28 de maio, ao chegar ao local, deparou com um saco preto jogado dentro do córrego. Otacílio contou à PM que, ao pegar o referido saco, pensando que seria lixo, reparou que estava pesado, com cerca de 3 quilos. Então resolveu abrir para ver o tinha dentro. Ao abrir o saco, deparou-se com mais uma bolsa e, dentro desta bolsa havia duas toalhas. Para sua surpresa, ao desenrolar as toalhas, o trabalhador rural viu que elas embrulhavam uma criança recém-nascida, já morta. O bebê era do sexo masculino e devido ao cordão umbilical, deduziu-se que era um recém-nascido, porém sem vida.

Foi acionada a perícia técnica que se fez presente e realizou os trabalhos de praxe, liberando o corpo do recém-nascido para a remoção, feita pelo serviço funerário.

Foi feito o registro pela PM e o boletim foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, cujos investigadores já iniciaram, na data de hoje, os trabalhos policiais no encalço da pessoa que cometeu o bárbaro crime.

O repórter José Luiz Clemente, da Rádio Juventude FM de Além Paraíba, falou para os ouvintes, na manhã de segunda-feira, 29, diretamente do local onde o recém-nascido foi jogado.

Vejam o vídeo.