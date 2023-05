Funcionário da Fernata morre atropelado próximo ao Trevo do Mega Grill

Na noite de segunda-feira, 29 de maio, por volta das 20h, um atropelamento com vítima fatal aconteceu na BR-393/KM 103, quase em frente ao radar existente próximo ao Trevo do Mega Grill, em Jamapará, Sapucaia (RJ).

A vítima desse trágico acidente foi Thales Moreira, cuja família é moradora do Clube dos Duzentos, no Estado do Rio.

Thales Moreira, 35 anos, estava transitando pelo asfalto quando, quase em frente ao radar, foi atropelado. Não há informação de qual tipo de veículo causou o atropelamento , sendo que não houve socorro por parte do motorista atropelador.

Socorristas da empresa K-Infra (concessionária daquele trecho da rodovia) e a Polícia Rodoviária Federal - PRF estiveram presentes ao local e, após os trabalhos da Perícia Técnica, o corpo do rapaz foi removido para o IML do Estado do Rio de Janeiro/Petrópolis.

Thales Moreira trabalhava na empresa Fernata, nas proximidades da Flor do Campo Móveis, no Estado do Rio. Ele deixa dois filhos: Murilo e Maria Júlia; os pais Sandra e Jorge Vieira; e os irmãos Thayla e Thailluan.