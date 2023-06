Homem de Sapucaia é suspeito de matar turista, no Rio de Janeiro

Um turista foi encontrado morto em um quarto de hotel na Lapa, na manhã desta terça (30). Ele estava acompanhado de um homem quando deu entrada no estabelecimento, que fica na Rua do Lavradio, às 2h45. Cerca de três horas depois, o suspeito, identificado como Wallace de Oliveira Gomes, 42 anos, deixou o local, mas foi preso em flagrante. O corpo de Ilia Kakhaberidze, que era da Geórgia e tinha 31 anos, estava em cima da cama, amarrado. Ele era oficial de engenheiros de navios, trabalhava embarcado viajando pelo mundo.

Ilia Kakhaberidze: corpo de oficial de engenheiros de navios foi encontrado amarrado em um quarto de hotel na Lapa. (Redes sociais/Reprodução)

Depois que Wallace saiu do hotel, um funcionário foi verificar o quarto, já pela manhã, e encontrou o corpo. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e fez a perícia no local. O o suspeito foi filmado pelas câmeras de segurança do local e, horas depois, acabou sendo encontrado por policiais militares do 5° BPM (Praça da Harmonia), depois de ser reconhecido por pessoas que estavam no entorno do hotel e informaram aos agentes sobre seu paradeiro. O recepcionista do hotel o reconheceu como sendo o homem que estava no quarto junto da vítima.

Wallace é morador de Sapucaia/RJ. Ele tem outras nove passagens pela polícia, foi encaminhado para a delegacia. O corpo de Ilia foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML).