OAB Além Paraíba traz medalhas dos Jogos da Advocacia da Zona Da Mata

Além Paraíba não vai sediar Fase Regional do JEMG 2023 A não realização do evento esportivo em Além Paraíba traz considerável prejuízo à economia alemparaibana, em especial no setor de comércio.

Festival Jorge Eduardo de Futebol reuniu muitos atletas e público no Vassourão A final de cada uma das partidas o time vencedor recebia um Troféu com a imagem do atleta Jorge Eduardo, promessa do futebol Além-paraibano falecido no trágico incêndio do centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro