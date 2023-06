Na noite do dia 26 de maio o Lions Clube de Além Paraíba realizou seu tradicional Jantar Dançante. O evento, que é sempre muito concorrido, aconteceu no Sindicato Rural de Além Paraíba com apresentação musical de Hamilton & Mauro e com um típico jantar italiano sendo servido, sendo muito elogiado pelo público presente.

Toda a renda apurada com o jantar será revertida para as obras sociais desenvolvidas pelo Lions, como a campanha da visão.