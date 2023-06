Independente oferece aulas esportivas gratuitas aos seus associados

A cada dia, o Esporte Clube Independente, sob a direção de Guilherme Sydio e sua equipe, tem se tornado um dos melhores clubes esportivos da nossa região. Além de toda uma programação cultural e de lazer nos finais de semana, o Independente, atualmente, ainda oferece, gratuitamente, Aulas Esportivas para os seus associados.

Tais Aulas Esportivas contam com excelentes professores em diversas modalidades: Futebol, com o professor Richard; Futsal, professor Ariel; Hidroginástica, professor Maik; Vôlei de Praia, professor Doval; Skate, professor Clayson; Tênis, professor Parré; Treinamento Funcional, professor Ariel; Natação Infantil, professor Maik; Escolinha de goleiro, com o professor Serginho Pacheco; e treinamentos de Beach Tênis.

As aulas são divididas por turno e horários durante a semana.

Para saber mais informações, é só fazer contato com a secretaria do Esporte Clube Independente: (32) 3462-9666 ou whastapp (32) 9.8898-4184