Alunos de escolas públicas de JF vivenciam experiência do teatro cego

Nos dias 14 e 15 de junho, quarta e quinta, a cidade de Juiz de Fora recebe o projeto Clarear Pra Juventude, idealizado pela Companhia de Teatro Cego, fundada no Brasil, em 2012. Mais de 900 alunos, de 27 escolas públicas do município, com idades entre 12 e 17 anos, vão assistir ao espetáculo “Clarear – Somos todos diferentes”. A peça ocorre completamente no escuro por 40 minutos, proporcionando, por meio da arte e do entretenimento, uma experiência única ao público, convidando a abdicar da visão e a compreender a trama através de outros sentidos: olfato, paladar, tato e audição; utilizando-se de aromas, música e sensações táteis. O espetáculo será apresentado no Teatro Pascoal Carlos Magno, em três sessões fechadas para as escolas, com acesso gratuito.

“Ao abdicar da visão, o público compreende a trama através de seus outros sentidos. Durante o espetáculo, sons, vozes e cheiros chegam aos espectadores vindos sempre de locais diferentes, dando a sensação de que eles estão realmente inseridos no ambiente cênico. Tais sensações são o caminho para a compreensão da trama, mesmo ela ocorrendo completamente no escuro. A proposta é estabelecer uma linguagem inédita no teatro com o público”, explica um dos idealizadores e diretor da Companhia de Teatro Cego, Paulo Palado.

Na montagem “Clarear – Somos todos diferentes”, cinco jovens dividem a mesma república. Uma deficiente visual, um deficiente auditivo, uma cadeirante, um argentino e uma torcedora fanática de um pequeno time local. Com muito bom humor, a trama mostra a superação de dificuldades de comunicação e convivência, através da sinergia da amizade, em um espetáculo de 40 minutos que conquista a plateia com um paradoxo entre a complexidade e a simplicidade do tema.

Paulo Palado conta que a história é interpretada por atores cegos, mas para que haja uma integração, o elenco conta também com atores videntes. “A peça conta com atores com deficiência visual, que passam a serem personagens de extrema importância quando o trabalho ocorre no completo escuro. Cumpre-se assim, também, um papel social, inserindo esses profissionais no mercado de trabalho e abrindo a possibilidade de uma forma de expressão artística que, até então, imaginava-se inviável para essas pessoas.”

Após as apresentações, também na completa escuridão, os alunos participam de uma palestra seguida de uma roda de bate-papo, onde o público, privado da visão, é convidado a discutir com os artistas e produtores do espetáculo questões como a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, acessibilidade em locais públicos para cegos, surdos e cadeirantes, políticas públicas voltadas ao bem-estar de portadores de necessidades especiais etc. “O Clarear Pra Juventude é muito mais do que simplesmente uma temporada de um espetáculo teatral. O projeto tem como o objetivo criar um verdadeiro ciclo social e cultural, organizando debates com o intuito de discutir com o público presente nas apresentações teatrais, soluções para questões como acessibilidade e inclusão social. O propósito é fazer com que surjam, através desses bate-papos, novas ideias e possibilidades que possam vir a ser colocadas em prática, com o intuito de criar novas expectativas e possibilidades às pessoas com deficiência”, destaca Paulo Palado.

Gibi e cartilha educativa

Ao final do espetáculo, cada aluno recebe um gibi em quadrinhos que trata de temas como inclusão de pessoas com deficiência e demais temas explanados no espetáculo. Os professores também recebem uma cartilha que abrange a questão da acessibilidade e inclusão social a pessoas com deficiência, para posterior discussão em sala de aula, enriquecendo ainda mais o tema proposto. Informações pelo site www.teatrocego.com.br . O projeto disponibiliza para os estudantes transporte gratuito (escola / teatro / escola) e alimentação (kit lanche) nos dias das sessões.

Companhia de Teatro Cego

A Companhia de Teatro Cego surgiu no Brasil em 2012. O formato foi originalmente criado em Córdoba, na Argentina, em 1990. Em 2010, o ator e diretor Paulo Palado esteve em Buenos Aires para conhecer o formato e decidiu trazer a ideia para o Brasil. Porém, não existe nenhum vínculo – a não ser o de amizade – com o Teatro Ciego argentino. A ideia é fazer espetáculos teatrais completamente no escuro, convidando o público a abdicar da visão e a usar os seus outros quatro sentidos, além da intuição, para assistir à peça. Para isso, sons, vozes, aromas e sensações táteis são utilizados para colocar o público dentro da trama. O formato de apresentação também não é o tradicional. A plateia é distribuída em cadeiras que intercalam cenários e objetos de cena e o público tem uma proximidade muito grande com os atores, que circulam entre as cadeiras. Por acontecer completamente no escuro, a peça conta com alguns atores com deficiência visual. Porém, a ideia é que nenhum espetáculo aconteça somente com esses atores, mas sim, que haja sempre uma integração com atores videntes.

A Companhia de Teatro Cego é uma parceria entre o ator e diretor Paulo Palado e o produtor cultural Luiz Mel e conta ainda com os produtores Lourdes Rocha e Carlos Righi. Os atores da companhia, com deficiência visual, são Sara Bentes, Edgard Jacques, Luma Sanches, Giovanna Maira e Ghell Silva. Os atores videntes são Ana Righi, Flávia Strongolli, Ian Noppeney, Leonardo Santiago, Manoel Lima e Paulo Palado. A companhia ainda é formada pelos produtores responsáveis pela contrarregragem e efeitos, Zan Martins, Rosana Antão e Bruno Righi, e pelo sonoplasta Luiz Jurado.

Os espetáculos

O primeiro espetáculo da companhia, “O Grande Viúvo”, estreou no Teatro TucaArena em 2012, com texto de Paulo Palado, adaptando o conto homônimo de Nelson Rodrigues. Em 2014, a companhia estreou sua segunda peça, “Acorda, Amor!”. Esse espetáculo é costurado por canções de Chico Buarque executadas ao vivo pela banda Social Samba Fino, composta por sete músicos. Em 2016, a companhia estreou a peça “Clarear – Somos Todos Diferentes”, com texto de Sara Bentes, que também é atriz da companhia. O espetáculo fala sobre cinco jovens com diferentes características (uma garota com deficiência visual, um rapaz com deficiência auditiva, uma cadeirante, um argentino e uma torcedora fanática de um pequeno time de futebol) que dividem a mesma república. Em 2022 a companhia estreou o espetáculo “Um Outro Olhar’’, que conta a história de uma empregada doméstica e sua patroa que passam, ao mesmo tempo, por um tratamento contra o câncer. Todas as peças da companhia são dirigidas por Paulo Palado e produzidas pela C-Três Projetos Culturais.

Parceiros

Durante esses onze anos de atividades, a Companhia de Teatro Cego trabalhou em parceria com diversas instituições. Entre elas, o BOS – Banco de Olhos de Sorocaba, Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, Laramara (Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual), Fundação Dorina Nowill para Cegos e Cabelegria (ONG que recebe doação de cabelos e fabrica perucas que são doadas principalmente para mulheres que perderam seus cabelos durante o tratamento quimioterápico).

Projeto Clarear para a Juventude

Espetáculo “Clarear – Somos todos diferentes”

Dias 14 a 15 de junho, quarta e quinta

Sessões fechadas previamente para alunos de escolas públicas

Teatro Pascoal Carlos Magno - Rua Gilberto de Alencar, 1 - Centro - Juiz de Fora - MG

Mais informações sobre o projeto pelo site www.teatrocego.com.br

