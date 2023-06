Professores e Alunos da FEAP publicam livros jurídicos

A Fundação Educação de Além Paraíba (FEAP) mantenedora da Faculdade de Ciências Gerenciais Alves Fortes, por meio de professores, alunos e graduados promoveram evento no dia 30 de maio de 2023, no campus Zamboni, para divulgar as publicações de ensaios em obras jurídicas coletivas pelo Editora Metrics ( Santo Ângelo-SP).

Foram duas obras publicadas em 2022 e a última em maio de 2023, cujos autores são os professores da FEAP, Antônio Francisco Gomes Júnior; Carla Ribeiro Vaz de Melo; Douglas Pereira Senra; Elizabeth Damasceno de Souza; Ian Fernandes de Castilhos; Rodrigo Fialho Silva e Rogéria Aparecida de Souza Oliveira; e, na qualidade de discentes: Kamylla Baião dos Santos; Matheus dos Santos Carvalho Silva e Gabriela Damasceno de Pinho Gabry (atualmente egressa); e, por fim, a advogada Dra. Renata de Castro Xavier do Carmo (egressa do curso de Direito).

O Volume 1 da obra intitulada “Direito Atual: Debate e Crítica” foi organizado pela professora e coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito da FEAP, Carla Ribeiro Vaz de Melo (que também é advogada e faz parte da Comissão de Educação Jurídica da OAB do Estado de Minas Gerais) em conjunto com as juristas e professoras Cristina Rezende Eliezer e Leila Cristina Arantes.

As obras tratam de assuntos jurídicos de grande relevância, atuais e inovadores.

A FEAP vem cumprindo com o seu papel de instituição de ensino superior em que o conhecimento produzido deve ser compartilhado, visando ao desenvolvimento social.

Por serem de domínio público, os livros podem ser baixados gratuitamente na plataforma da editora. Seguem os links para o download das obras mencionadas.

1-Educação Jurídica: Tecnologia e Práticas Inovadoras ( 2022). Organizadores: Cristina Rezende Eliezer; Roberto Brandão Araújo e Luis Hernandes Matos Leite.

https://editorametrics.com.br/livro/educacao-juridica

2-Diálogos Jurídicos Atuais ( 2022). Organizadores: Cristina Rezende Eliezer; Henrique Avelino Lana e Pauliana Maria Dias.

https://editorametrics.com.br/livro/dialogos-juridicos-atuais

3-Direito Atual: Debate e Crítica. Coleção Discurso Jurídico (2023). Vol. 1 - Organizadoras: Cristina Rezende Eliezer; Leila Cristina Arantes e Carla Ribeiro Vaz de Melo.

https://editorametrics.com.br/livro/direito-atual