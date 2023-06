Guilherme Sydio e seu conselho diretor são reeleitos no Esporte Clube Independente

No último dia 3 de junho, foram realizadas eleições para a escolha dos novos conselheiros que estarão à frente do Esporte Clube Independente nos próximos dois anos.

Uma única chapa se apresentou, encabeçada pelo atual presidente, Guilherme Madeira Sydio, e o vice-presidente Geral Imediato, Eloy de Paula Monteiro. Essa chapa foi reeleita.

Além do atual presidente, compõem o Conselho Diretor: Leonardo Marques Costa (promoção social); Marco Aurélio Senra Marendino (finanças); Gleydson Percegoni T. de Mendonça (secretaria); Marcelo Polastri Antunes (assessoria adjunta); e Emmanuel de Souza Lopes (esporte amador).

O presidente Guilherme Madeira Sydio, reeleito para o biênio 2023/2025, continua com o seu comprometimento em manter o desenvolvimento Clube, com obras e muitas promoções para os associados. A reeleição da chapa demonstra a evolução e organização do clube nesse primeiro mandato de Guilherme Sydio.

O Esporte Clube Independente segue sendo o melhor clube esportivo, social e cultural de toda região.

O presidente, Guilherme Madeira Sydio conseguiu resgatar para o clube o sucesso regional que sempre foi o ‘Réveillon do Indepa’ e a ‘Noite do Hawai’, além de promoções sociais em quase todos os finais de semana . Além de reformas para melhor receber os associados, o clube oferece também as aulas de esportivas e as músicas ao vivo durante o dia nos finais semana, recebendo um grande público para acompanhar o maior campeonato regional de futebol, que é o ‘Indepa Society 2023’.

Grandes novidades aguardam os associados do Esporte Clube Independente nessa nova gestão do presidente, Guilherme Madeira Sydio e sua diretoria.