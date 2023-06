JEMG: Etapa Microrregional começou em Além Paraíba

A etapa microrregional do JEMG/2023 acontece de 15 de maio a 18 de junho, em 52 sedes de várias regiões de Minas Gerais. Além Paraíba é uma delas. No período de 12 a 16 de junho, 22 escolas, representando 10 municípios da região, competem nas modalidades basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez, nos dois módulos, nos naipes masculinos e femininos. No futsal masculino, os jogos ocorrem somente no módulo II. Os municípios participantes da etapa microrregional em Além Paraíba: Argirita, Cataguases, Estrela Dalva, Itamarati de Minas, Leopoldina, Pirapetinga, Recreio, Santo Antônio do Aventureiro, Volta Grande e Além Paraíba.

A abertura oficial foi no dia 12 de junho, segunda-feira, às 8h, no Ginásio José Dias Ferreira Poliesportivo, Avenida Dr. Ricardo Grimaldo Estides, S/N°, Bairro Ilha do Lazareto.

Sophia, aluna do Colégio dos Santos Anjos, fez o juramento na abertura.

Os campeões das modalidades coletivas e os quatro primeiros colocados do xadrez da etapa microrregional avançam para a etapa regional. O JEMG/2023 indica os representantes do Estado para os Jogos Escolares Brasileiros – JEB’s, os Jogos da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.

O JEMG é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais – FEEMG.