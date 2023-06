K-Infra instala iluminação LED em pontos de travessia de pedestres na BR-393 em Sapucaia, Volta Redonda, Pinheiral e Barra do Piraí

Vassouras, 13 de junho de 2023 - A Concessionária K-Infra concluiu a instalação de oito novos refletores de LED em pontos de travessia ao longo do trecho da BR-393. Essa medida tem como objetivo aumentar a segurança de motoristas e pedestres, proporcionando uma cobertura de iluminação de 90% a 100% para a travessia completa da faixa, garantindo uma maior visibilidade durante a noite.

Foram adotadas ações de iluminação nas faixas de pedestres existentes ao longo da Rodovia do Aço. Entre os locais beneficiados estão Anta (Distrito de Sapucaia), KM 280, no Bairro de Fátima (Barra do Piraí), além dos pontos próximos ao Trevo de Pinheiral, Trevo próximo à Radial Leste, Proximidades do Água Limpa e Jardim Amália, em Volta Redonda. Os critérios de implantação contemplaram todas as faixas de pedestres existentes, principalmente aquelas próximas a escolas, áreas residenciais com alta densidade populacional e semáforos de trânsito.

A equipe de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) da K-Infra, responsável pelo trabalho, realizou uma minuciosa vistoria em campo para identificar os pontos críticos e determinar os locais exatos para a instalação dos postes e refletores necessários. As lâmpadas LED instaladas contribuem para uma melhor visualização dos motoristas, garantindo uma maior fluidez e segurança no trânsito.

A segurança no trânsito se beneficia não só de tecnologias, mas principalmente de comportamento. A K-Infra está comprometida em promover a segurança viária e continuará implementando medidas que beneficiem a comunidade local.

Alinhada com a instalação da nova iluminação em pontos de risco, a concessionária também complementou sua ação com diversas atividades associadas com Maio Amarelo nas cidades da região. O objetivo é estimular pedestres e ciclistas a utilizarem os pontos adequados para a travessia e reforçar o alerta de atenção aos motoristas, além de manter a rodovia sempre bem sinalizada, com monitoramento e redutores de velocidade em seus pontos mais perigosos.

A K-Infra Rodovia do Aço oferece uma infraestrutura moderna que oferece segurança e conforto aos usuários da BR-393, com monitoramento constante do trecho da concessão. A tecnologia garante maior segurança e agilidade no socorro às vítimas de acidentes.



A Concessionária reforça junto aos motoristas que respeitem os limites de velocidade; a sinalização da rodovia; não consumam bebidas alcoólicas antes de dirigir; não utilizem o celular ao volante e sempre usem o cinto de segurança. Pedestres e ciclistas façam sua parte, observem as sinalizações e estejam atentos.



A concessionária também disponibiliza uma linha gratuita para receber informações: 0800-2853-393. Pessoas com deficiência auditiva podem usar o número 0800-0959-393.