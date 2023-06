Torneio de Xadrez aconteceu no sábado

A AEAP – Associação de Enxadristas de Além Paraíba/MG conjuntamente com a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo – SCELT da Prefeitura de Além Paraíba – PMAP, realizaram no último sábado (10/06), na Galeria do Cine Teatro Brasil, o TREAM 2023, mais um torneio de xadrez rápido do calendário da AEAP. O grande destaque do torneio foi a participação de vários jovens jogadores vindos de várias escolas do município, sendo que a maioria disputava seu primeiro torneio, tendo destaque as EE Castelo Branco e Sebastião Cerqueira, com 03 e 05 jogadores, respectivamente.

Após os confrontos em 5 rodadas no sistema Suíço, com 15 minutos para cada jogador, foram premiados os seguintes jogadores, nas respectivas categorias.

Absoluto

1° Lugar – Salim Cohen

2° Lugar – Francisco Carlos Júnior

3° Lugar – Audrey Souza

Sub-17

1° Lugar- Allysson Ferraz

2° Lugar – Esmael Damasceno

3° Lugar – Letícia Gama

Sub-14

1° Lugar – Renan Aguiar

2° Lugar – Miguel Cytrangulo

3° Lugar – Pedro Cruz

Para saber mais informações do torneio como classificação completa, fotos, etc. acessem os perfis da AEAP, no Instagram.com/aeapxadrez e no Facebook.com/aeapxadrez

A AEAP informa ainda que, em parceria com a Escola Estadual Castelo Branco, continua à disposição para receber aqueles que queiram aprender ou praticar xadrez, toda segunda-feira no horário de 18 as 20 horas, na sede da Escola.