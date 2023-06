Grupo Humildade de Alcoólicos Anônimos completa 32 anos de atividades

O Grupo Humildade de Alcoólicos Anônimos de Além Paraíba comemorou seu 32° aniversário de fundação com solenidade festiva e entrega de fichas de sobriedade contínua a seus membros, com a presença de representantes das cidades de Leopoldina, Volta Redonda e Três Rios.

Durante a festividade a emoção tomou conta de cada um e muitos enalteceram a importância do Grupo Humildade de Alcoólicos Anônimos, mantendo suas portas abertas a todos.

O A.A. vem ao longo dos anos resgatando vidas e famílias onde homens e mulheres, portadores de alcoolismo, convivem num movimento fraterno e que mantém a sobriedade apoiados no compartilhar de experiências, forças e esperanças, enfrentando os desafios da vida, travando a sua luta diária

na busca de uma vida longe do primeiro gole. A prática do plano das 24 horas permite aos seus milhões de membros a conquista de cada dia, vivendo sóbrios e úteis à sociedade em todo o mundo.

A Organização Mundial da Saúde ( OMS) relata que o alcoolismo é a terceira doença que mais mata no mundo, sendo em muitas situações a porta de entrada para outros vícios, além de dar origem a cerca de 350 doenças físicas e psiquiátricas.

O Grupo Humildade de Alcoólicos Anônimos de Além Paraíba funciona no andar superior do antigo prédio do Pronto Atendimento, no bairro do Jardim Paraíso, com atividades às quintas-feiras no horário de 19:00h às 21:00 h. Vale lembrar que para ser um membro do A.A. não há taxas ou mensalidades, somente o desejo de parar de beber.

Após a solenidade, um jantar foi servido aos presentes na sede do Centro Espírita Allan Kardec.

( Texto: Sônia Carvalho/ Foto: gentilmente cedida pelo Grupo Humildade de Alcoólicos Anônimos de Além Paraíba devidamente autorizado por seus membros)