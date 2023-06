Motorista de caminhão que atropelou criança é solto

O motorista do caminhão que atropelou e matou uma criança de 7 anos em Além Paraíba foi solto na quarta-feira, 14 de junho após um alvará.

O acidente aconteceu na tarde de terça-feira, 13 de junho, no Bairro Bela Vista. Na ocasião, a menina voltava da escola com a mãe e estava a poucos metros de casa. A vítima foi enterrada na manhã de quarta-feira, no Cemitério Municipal da cidade.

O acidente

De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista do caminhão alegou que fazia uma entrega na Rua Antenor Prudêncio da Silva quando perdeu o controle do veículo em uma ladeira.

A criança foi prensada entre o veículo e um muro de uma residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte da criança.

Ainda conforme a PM, o motorista ficou em estado de choque e foi realizado o teste do bafômetro, que deu negativo para o uso de álcool. O Corpo de Bombeiros também prestou apoio durante a ocorrência.

Por telefone, a Paulineris, empresa responsável pelo caminhão, afirmou que “um advogado está na cidade e presta todo suporte para a família da criança e ao motorista”.