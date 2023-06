ACE AP realizará almoço empresarial com pauta desenvolvimentista

Sempre buscando pautas em prol do desenvolvimento empresarial, a ACE AP – Associação Comercial de Além Paraíba vai realizar almoço empresarial envolvendo as lideranças políticas e empresariais de Além Paraíba, microrregião e o governo de Minas Gerais.

Na oportunidade, serão assinados os Decretos de Liberdade Econômica, que prevê a desburocratização no processo de abertura de empresas.

Apresentação Parceria Caixa Varejo, parceria da Caixa com as Associações Comerciais do Brasil, credenciada ao sistema CACB, Confederações das Associações Comerciais do Brasil, que permitirá o fomento ao empreendedorismo.

Será entregue ao Sub Secretário de Desenvolvimento de Minas Gerais, Lucas Pitta, que confirmou presença no evento, as reivindicações regionais em prol do fomento empresarial.