Livro “Além da Lousa” terá capítulo sobre a Nova Educação escrito por alemparaibana

No próximo sábado, dia 17 de junho, será lançado, em São Paulo, pela editora chave Mestra, o livro “Além da Lousa”. O evento será realizado no Office Shopping Tamboré, na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1119 Andar 21°, Alphaville.

A idealizadora do programa ‘Construindo uma Nova Educação na Prática do Instituto NEP’, Bruna Cassaro, assina um capítulo especial no livro, que conta com diversos profissionais da área. Bruna é de Além Paraíba, Zona da Mata Mineira e trabalha há mais de 20 anos na área da educação. Em “Sob o olhar da Nova Educação”, ela conta os fatores profissionais e pessoais que a levaram para a Nova Educação e o quanto isso a transformou.

De acordo com a profissional, em trecho inédito do próprio capítulo, “a Nova Educação pode transformar vidas, pessoas, famílias, cidades e o nosso país, transformá-lo num lugar melhor para se viver e conviver, com amor, respeito às diferenças e ética, onde viveremos para o bem comum a todos.”

A Nova Educação tem como pilares: a primeira infância, o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais, o aluno protagonista do seu aprendizado, a neurociência e educação, o ensino híbrido e a tecnologia na educação, a educação inclusiva, especial e antirracista, a educação financeira e o empreendedorismo na escola, a gestão democrática e a integração família e escola.

O capítulo conta ainda com um presente especial para os leitores, que têm interesse em estarem por dentro da Nova Educação.