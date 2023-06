Um mês do falecimento do empresário Augusto Jorge Sahione

Completa 30 dias no próximo sábado, 24 de junho, o falecimento do empresário Augusto Jorge Garcia Sahione.

Faleceu, em casa, na madrugada de quarta-feira, dia 24 de maio, o empresário Augusto Jorge Garcia Sahione, de 82 anos.

Augusto Jorge, pai de Denise e Caroline, hoje era casado com Denise Freitas Paes.

Há cerca de 2 ou 3 meses fazia tratamento de próstata em Muriaé/MG. Estava reagindo bem aos cuidados médicos, tendo sua morte sido recebida com surpresa por familiares e amigos, que acompanhavam o desenrolar de seu estado de saúde.

Augusto Jorge Sahione, de família com longa e tradicional presença na vida política de Além Paraíba, manteve-se distante do cenário político, porém manifestando, sempre, posição critica aos dirigentes públicos locais, em defesa da boas causas.Costumava mesmo, com certo orgulho, dizer que nas vezes em que foi à sede da prefeitura, foi para cobrar dívidas muito atrasadas com sua empresa.

Cerimonioso, metódico e educado, ele mantinha registro das datas de aniversários de conhecidos e de amigos, aos quais fazia questão de cumprimentar pessoalmente.

Ele se dizia grande conhecedor de armas e cachaça (chegou a ter uma coleção de bebida) e nas rodas que frequentava, fazia questão de dissertar sobre estes assuntos, perdia e estribeira e respondia com enorme irritação a quem o contestasse.

Enfim, era um cidadão singular, discreto, solidário, educado mas, às vezes, impaciente e indignado.

O professor Fernando Lúcio Donzeles, que colaborou com o Jornal Agora na confecção da presente matéria, declarou sobre Augusto Jorge: "Perdemos um grande e especial amigo e Além Paraíba perdeu um filho honrado, correto e amante de nossa terra".