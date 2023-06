Educação realiza capacitação com novo e moderno método de alfabetização

Educação Há 7 dias Em Educação Livro “Além da Lousa” terá capítulo sobre a Nova Educação escrito por alemparaibana Idealizadora do Programa ‘Construindo uma Nova Educação na Prática do Instituto NEP’, Bruna Cassaro é responsável pelo capítulo “Sob o olhar da Nova Educação”, no livro que envolve diversos profissionais da área.