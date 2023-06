Inverno começou na quarta-feira com tempo seco e frio

O inverno começou oficialmente na quarta-feira, 21 de junho, e as temperaturas já começaram a ficar mais amenas na região. A estação mais fria do ano termina no dia 23 de setembro, às 3h50.

Segundo especialistas, o inverno deve sofrer influência do El Niño, fenômeno que promove o aquecimento das águas do Pacífico e determina mudanças nos padrões de transporte de umidade.

“Devido a presença do El Niño podemos esperar um inverno com temperaturas mais elevadas entre 2 e 3 graus acima do normal em todo o estado de Minas Gerais, e não devemos esperar massa de ar polar significativas com grandes intensidades. Vai ser um inverno mais seco, poucas chuvas estão sendo esperadas”, explicou o meteorologista Ruibran dos Reis.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições meteorológicas são favoráveis para índices críticos de baixa umidade relativa do ar no Norte, Noroeste, Central de Minas e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

No primeiro dia da nova estação, as temperaturas mínimas devem variar entre 12°C e 14°C. Em Além Paraíba, as mínimas ficam entre 13°C e 24°C, mas durante a madrugada os termômetros marcaram 10°C.