Comarca de Além Paraíba promove projeto ‘Juntos pela Cultura da Paz’

Considerando as ações da Justiça voltadas à prevenção e à conciliação dos conflitos, com ênfase no Método de autocomposição de problemas pela forma consensual e não-violenta, que são norteadores da filosofia do CNJ, surgiu no Juízo de Além Paraíba, em especial no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania-CEJUSC, coordenado pelo Dr. Marco Aurélio Souza Soares, a ideia de promover palestras junto às unidades educacionais da comarca de Além Paraíba, objetivando a interação com os adolescentes e a demonstração dos aspectos e vantagens da Comunicação Não-Violenta, fomentada pelo projeto "Juntos pela Cultura da Paz".

Com a anuência da Superintendência Regional de Ensino e Diretores das escolas desta comarca, no mês de maio foram realizadas explanações nas Escolas Estadual Santa Rita, Estadual São José e Estadual Sebastião Cerqueira; e, neste mês, na Escola Estadual Castelo Branco, já estando agendadas, inclusive, novas palestras junto a outras escolas da rede estadual e particular.

Os encontros vêm sendo presididos pelo MM Juiz Titular da Vara dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da comarca de Além Paraíba, Dr. Marco Aurélio Souza Soares, atual Coordenador do CEJUSC, responsável pelo tema "Comunicação Não- Violenta", assessorado pela Servidora Esp. Marcela Brandão Incerti Senra, Supervisora de estágio no referido setor, responsável pelo tema "Breve Explanação sobre o CEJUSC e Como Promover a Paz nas Escolas Aplicando as Técnicas de Autocomposição", bem como pela Assistente de Apoio aos Gestores das Unidades Judiciárias, Bel" Fabrícia Silva Lamim.

A ideia possui adesão de algumas instituições, como a Polícia Militar e a Polícia Civil do Município de Além Paraíba, para a exposição de alguns aspectos referentes à comunicação não-violenta de conflitos, vigilância e obediência às normas de trânsito e às do Estatuto da Criança e do Adolescente, inserindo, neste contexto palestras, inclusive sobre as peculiaridades e consequências do bullying em suas diversas modalidades.