Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba realizou Almoço Empresarial

Com a presença das autoridades municipais; regionais; do subsecretario de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Lucas Pitta; de empresários alemparaibanos; e, da região a Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, ACEAP, promoveu no último dia 20 de julho, em sua sede, o almoço empresarial que teve como pauta principal a apresentação e assinatura do Programa Minas Livre para Crescer entre o Governo de Minas e os Município de Além Paraíba, Volta Grande e Santo Antônio do Aventureiro.

Durante o evento foi apresentada a parceria Programa Varejo Caixa, pela gerente PJ da Caixa Econômica Federal, Iasmin Galvão Reis Pereira, que apresentou o programa Caixa Varejo, disse que foi uma iniciativa da CACB para disponibilizar aos associados das ACE´s soluções bancárias diferenciadas e incentivar o empreendedorismo e o crescimento das micro e pequenas empresas.

Ao lado esquerdo do vice-prefeito José Marcio Fernandes esteve o subsecretário de Desenvolvimento Econômico de Minas, Lucas Pitta; representando o prefeito de Santo Antônio do Aventureiro, o chefe do Controle Interno, Anderson Medeiros; e, representando o prefeito de Volta Grande, o secretário de Fazenda, Anderson Machado Gomes.

Na oportunidade o vice prefeito, José Marcio Fernandes, apresentou o projeto do Distrito Industrial e ressaltou a importância de trabalharmos conjuntamente com o executivo regional, empreendedores, entidades diversas, unidos pelo desenvolvimento e crescimento, empregando e dando a zona da mata a dignidade e o respeito que ela merece.

O Contabilista, Djalma Souza, em sua fala ressaltou a importância das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Fazenda do Estado andarem juntas para que ocorra o desenvolvimento e que a nossa região da Zona da Mata hoje está equiparada a região do Vale do Jequitinhonha.

Pedro Augusto Ferraz Junqueira, prefeito de Leopoldina, atraiu a atenção dos presentes com seus pronunciamentos sobre sua experiência em gestão e os motivos pelos quais aderiu ao Programa Minas Livre. O subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Lucas Pitta, também apresentou informações importantes do programa para o desenvolvimento dos municípios.

O contabilista, Djalma Pinheiro de Souza.

O subsecretário de Desenvolvimento Econômico de Minas, Lucas Pitta.

Firmaram o Programa Minas Livre, respectivamente os representantes dos municípios:

Por Além Paraíba, representando o prefeito Miguel Belmiro de Souza, o vice-prefeito José Marcio Fernandes;

Por Santo Antônio do Aventureiro, representando o prefeito Amaury de Sá Ferreira, o Chefe do Controle Interno, Anderson Medeiros e;

Por Volta Grande, representando o prefeito Jorge Luiz Gomes da Costa, o Secretário de Fazenda Anderson Machado Gomes.

Logo após, foi servido o almoço.