Delegacia Regional de Polícia Civil de Leopoldina ganha novo titular

O comando da Polícia Civil de Minas Gerais terá mudanças na Zona da Mata. Nomeações neste sentido foram publicadas nesta sexta-feira, 23 de junho, na imprensa oficial de Minas Gerais (IOF) e, conforme a corporação, faz parte da nova gestão da Policia Civil.

Entre as nomeações, a principal delas é a troca na chefia do 4º Departamento de Polícia Civil de Juiz de Fora, a ser assumida pelo delegado-geral Eurico da Cunha Neto, já com passagem pelo cargo. O 4º Departamento abrange 86 municípios da Zona da Mata como Cataguases, Leopoldina, Ubá, Juiz de Fora, Viçosa e Muriaé. Até então, Flávia Mara Camargo Murta respondia pelo expediente da unidade.

Já o delegado Diego Candian Alves vai assumir a 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Leopoldina. Atualmente ele atua como delegado regional em Ubá cuja chefia ficará a cargo de Bruno Salles Mattos. A Delegacia Regional de Polícia Civil de Juiz de Fora também terá novo titular: Bruno Wink.