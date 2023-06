Faça sua matrícula no CCAA e concorra a uma ALEXA

O curso de Inglês e Espanhol CCAA de Além Paraíba, Sapucaia, Carmo e Volta Grande iniciou neste mês de junho as suas matrículas para o segundo semestre de 2023. Fazendo a sua matrícula no CCAA, você estará concorrendo a uma ALEXA (uma assistente pessoal virtual desenvolvida pela Amazon com o objetivo de auxiliar na execução de algumas tarefas cotidianas).

Entre nesse novo semestre de 2023 aprendendo a pensar, a se relacionar e a ganhar confiança falando inglês e espanhol naturalmente, com aulas presenciais ou online ao vivo. No CCAA, as aulas de inglês e espanhol são dinâmicas! Os professores usam telas interativas, com tecnologia touch, e os alunos têm acesso às lições com muito mais recursos visuais e ilustrações extras.

MATRICULE E GANHE:

01 a 30 junho: 10% de desconto no material a vista (ou parcele em até 5 vezes) e ganhe 1.500 coins (moeda virtual) + 5 cupons para concorrer à ALEXA.

De 01 a 15 de julho: 10% de desconto no material à vista (ou parcele em até 4x) + 1000 coins + 3 cupons para concorrer a ALEXA.

17 a 31 de julho: ganhe 5% de desconto no material à vista (ou parcele em até 4 vezes) + 1 cupom para concorrer à ALEXA.

E tem mais: o CCAA Além Paraíba, Sapucaia, Carmo e Volta Grande, vai trazer uma grande novidade que já é um sucesso internacional dentro da rede CCAA: o curso infantil "CCAA Baby Class". O "Baby Class" do CCAA é um curso de 6 níveis semestrais para crianças de 3 a 5 anos. A classificação acontece de acordo com a idade do seu filho: 3 anos; 4 anos; e 5 anos.