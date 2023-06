Evosolar traz para Além Paraíba Energia Fotovoltaica com melhores condições de pagamento

Você, com certeza, já ouviu falar em energia fotovoltaica, a cada dia mais popular no Brasil e no mundo. Também em Além Paraíba, essa opção por uma energia limpa, sem causar danos ao planeta, começa a se tornar uma opção dos proprietários de residências e estabelecimentos comerciais. Além da consciência ambiental, a "energia solar", captada através das placas fotovoltaicas, promove uma grande economia nas contas de energia elétrica. Energia fotovoltaica é a energia elétrica produzida a partir da luz solar, e pode ser gerada mesmo em dias nublados ou chuvosos. Quanto maior for a radiação solar, maior será a quantidade de eletricidade produzida.

Gabriela, Lais, Marília, Maycon e João Pedro

Além Paraíba acabou de ganhar uma empresa especializada no assunto, a EVOSOLAR, com sede na Rua São Geraldo, nº 182, bem em frente à gruta da Igreja São Geraldo. A inauguração aconteceu na última sexta-feira, 23 de junho, durante um farto coquetel para convidados, na sede da nova unidade da empresa em Além Paraíba. Entre os convidados, destacou-se a presença do presidente da Câmara Municipal de Além Paraíba, vereador Matheus Cruz. A Câmara Municipal foi um dos primeiros prédios da cidade a fazer sua opção pelo uso de energia solar, diminuindo drasticamente os gastos com as contas de energia elétrica.

O escritório da EVOSOLAR recentemente inaugurado em Além Paraíba está sendo comandado pela Diretora Comercial, Marilia Varino (foto abaixo)

Em uma conversa rápida com o repórter do Jornal AGORA, Thiago Filgueiras, a sócia e diretora comercial da Evosolar Além Paraíba, Marilia Varino, disse ser de grande importância esse projeto para o município e região, "e que quem ganha é a população". Marilia destacou também que vai ficar 100% empenhada para o sucesso desse projeto que, com certeza, já é garantido. O investimento financeiro do cliente na instalação das placas fotovoltaicas pode ser dividido em até 120 vezes, o que facilitará ainda mais a concretização desse sonho. O custo total de cada investimento dependerá do número de placas a ser instalado. Vale a pena visitar a EVOSOLAR ou solicitar a visita de um técnico através do telefone (32) 99970-8245.

Para quem ainda não conhece o trabalho da EVOSOLAR, é importante destacar que a empresa recém-instalada em Além Paraíba é formada por uma equipe de engenheiros especialistas no assunto, com o propósito de ver um planeta sustentável no futuro. A Evosolar atua causando impacto na vida dos clientes, gerando economia em conta de luz e proporcionando-lhes a satisfação pessoal de estarem contribuindo para um mundo mais limpo.

Mauricio Freitas Junior, José Guilherme Carvalho, Marília Varino, Lais Richa, Igor Guimarães e Rafael Lutterback

Além da cidade de Além Paraíba a Evosolar tem franquias em Juiz de Fora, Cataguases e Leopoldina, com atendimento nas regiões dessas cidades.

A Evosolar existe ainda em mais 52 unidades distribuídas em 10 estados do Brasil.

Atualmente mais de 3.000 instalações de Energia fotovoltaica já foram realizadas.