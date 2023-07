Sociedade Musical Sete de Setembro comemora seus 116 anos de fundação

A Associação Musical Sete de Setembro de Além Paraíba, carinhosamente conhecida como Banda Sete de Setembro, comemorou seus 116 anos com uma belíssima RETRETA MUSICAL, realizada na Praça Prefeito Elias Fadel Sahione, na noite do dia 23 de junho, data da fundação da Instituição.

Nem mesmo o frio, que tem tomado as noites além paraibanas, moveu o seleto grupo de admiradores que foi prestigiar a Banda , que apesar das adversidades continua a elevar o nome da cidade, mantendo a sua tradição.

Recentemente a "Sete de Setembro " participou da Procissão do Sagrado Coração de Jesus, no Clube dos 200 Distrito de Sapucaia-RJ(16/06); Também participou das comemorações dos 60 anos de Emancipação Política Administrativa da cidade de Santo Antônio do Aventureiro-MG(13/06) ; no dia 08 de junho participou da Procissão de Corpus Christi realizado pela Paróquia de São José, em Além Paraíba- MG e no dia 04 de junho se apresentou nos Festejos de Nossa Senhora do Paquequer, em Sumidouro-RJ.

A "Sete de Setembro " é presidida por Rodrigo Barros Cezario, tendo como regente o Maestro Edson Mauro e atualmente conta com cerca de 30 músicos. (Texto e fotos: Sônia Carvalho)