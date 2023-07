Sindicato Rural de Além Paraíba sediou prova de marcha do Cavalo Mangalarga Marchador

O Sindicato Rural de Além Paraíba, em parceria com a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador, foi palco, no último sábado, dia 24 de junho, de mais uma etapa do 7º Circuito Caminho Novo de Copa de Marcha do Cavalo Mangalarga Machador, evento promovido pelo Núcleo Caminho Novo do Mangalarga Marchador.

O evento, que contou com praça de alimentação e música ao vivo, foi iniciado às 9 horas e reuniu 54 animais da raça, tendo por jurado o especialista Guilherme Zagnoli de Jesus. Vale ressaltar, dos animais inscritos apenas 50 foram julgados, sendo 41 em Marcha Batida e 09 em Marcha Picada.

(Sindicato Rural de Além Paraíba (Renata Guerini) e Núcleo Caminho Novo do Mangalarga Marchador).