Além-paraibano participa da maior competição da América Latina

Roberto Stael, Além-paraibano, mais novo DECA IRONMAN brasileiro, que é a maior distância de Triathlon já realizada na América Latina, e a segunda maior distância do mundo!



Essa prova consiste 38km de natação, 1800km de ciclismo e 422km de corrida, fazendo parte do circuito mundial de provas, sendo a única da América Latina reconhecida e validada pela Associação Internacional de Ultra Triathlon (IUTA) desde 1992. Betão completou o DECA IRONMAN em 291hs14min, tornando-se o 3° Brasileiro na História a completar essa prova.

Sabemos que no Brasil o esporte é pouco valorizado… Roberto completou a prova sem treino apropriado pois é militar, cumpria expediente para depois conseguir treinar. Além de não ter a bicicleta apropriada, tênis apropriado, suplementação apropriada… essa conquista veio na perseverança!!!

O Atleta está em busca de maior divulgação para galgar um apoio para ano que vem, para que ele consiga quebrar o record sulamericano do Deca IronMan.

“Ultra Triathlon World Cup”

Relato do Atleta:

O Deca ironman consiste em Nadar 38km (piscina de 50 MTS) Pedalar 1800 km ( pista de 7,5km ) e Correr 422km (10 maratonas, pista de 1,6km ).

A prova teve a largada as 09hs da manhã do dia 20/05. Uma piscina não aquecida, a escolha de utilizar uma jardineira (roupa de natação sem as mangas) e o longo tempo de permanência na água (17horas e 33 min ) me levaram a uma hipotermia, o que me causou algumas alucinações e uma perda de tempo considerável até recobrar a consciência.

Mas apesar de tudo isso, foi uma natação perfeita, uma sensação incrível de completar essa etapa.

Entrei bem no ciclismo, feliz de estar ali! Aos poucos fui entendendo melhor como os Europeus (extremamente experientes nesse tipo de competição) se portavam, me adaptei aos moldes deles e tudo fluiu bem, infelizmente tive problemas no joelho com 800km de ciclismo (metade da prova) isso me gerou alguns problemas e dores durante todo o resto da prova, conseguimos terminar o pedal com 5 dias e algumas horas. Nesse momento da prova já estávamos com cerca de 6 para 7 dias de evento com aproximadamente 10hs de sono ao total.

Feliz de entregar a bike (fechar o ciclismo) entrei na corrida, feliz e bem mentalmente.

Uma corrida muito dura, o cansaço e as dores acumuladas pesaram bastante. Veio a chuva e o frio, com isso pés molhados, tênis molhado, consequência disso, bolhas e feridas nos pés!

Nada incomum para esse tipo de evento, enfim chegamos ao fim da prova no dia 01/05 com 291hs.

Hoje somos o 3° Brasileiro na história a completar essa prova e consequentemente o melhor brasileiro na maior distância da América latina.”

Instagram do Roberto: @ultra_betao

Instagram da prova: @brasilultratri