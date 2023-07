Estão abertas as inscrições para o Festival Antense da Canção

A Prefeitura Municipal de Sapucaia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, anunciou a Chamada Pública para o esperado retorno do XXVIII Festival Antense da Canção. As inscrições e os interessados em participar podem se inscrever até o dia 10 de julho, através da Internet. Os organizadores esperam repetir o sucesso de anos anteriores, contando com a participação de representantes de diferentes cidades da região.

A proposta do Festival, que volta neste ano na versão presencial, é fazer o município respirar música e degustar poesia nos dias de competições entre cantores e cantoras, com suas composições autorais. Os prêmios do evento ainda não foram anunciados, e serão distribuídos em 1°, 2° e 3° Lugares; Melhor Intérprete; Melhor Letra; e Música da Galera (Júri Popular).

A última edição do Festival Antense, de número XXVII, ocorreu de forma virtual devido a pandemia da Covid-19, no ano de 2020, e a música “Bondade” foi a grande campeã.

Fontes: Rádio CPN e Sec. Municipal da Cultura de Sapucaia