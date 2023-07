OAB de Além Paraíba presente na 18ª Conferência da Advocacia em Uberlândia

A presidente da OAB de Além Paraíba, Dra. Maria Celeste de Oliveira Matos, e a delegada da CAA/MG, Dra Pâmela Saltori Gabry, estiveram presentes na 18ª Conferência da Advocacia. A Conferência aconteceu nos dias 14, 15 e 16 de junho, no Center Convention de Uberlândia/MG.

O evento foi um grande sucesso para palestrantes e participantes, que destacaram a oportunidade de reciclagem e capacitação nos temas da atualidade da advocacia. Ainda foram debatidos temas atuais, produtivos e enriquecedores para a advocacia.

"Esse foi o maior evento feito para as advogadas e advogados mineiros e chegou diferente, para transformar, inovar, conectar e integrar toda a classe advocatícia"- destacam as representantes de Além Paraíba na Conferência da Advocacia.

Foram mais de 25 painéis com 4 salas simultâneas. Cada painel da 18ª Conferência da Advocacia Mineira levou especialistas e profissionais do direito renomados para debater assuntos fundamentais para conectar os advogados, as advogadas.

INOVAR , INCLUIR e AVANÇAR foi o tema da CONFERÊNCIA , LEMA DA GESTÃO 2022/2024 DA SECCIONAL MINEIRA.

O presidente da OAB/MG, Dr. Sérgio Leonardo e demais diretores destacaram a nova postura institucional da entidade integrando cada vez mais a advocacia do interior.