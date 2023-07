CRLV 2023﻿: Novo documento passa a ser obrigatório em Minas a partir de setembro

Atenção, motoristas de Minas Gerais: o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV) 2023 vai passar a ser obrigatório a partir de 1º de setembro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) no último sábado (8).

A exigência vai ser feita de forma gradual, de acordo com o final da placa do veículo (veja o cronograma abaixo). Para emitir o documento 2023, é preciso ter quitado o Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV) e multas, se existirem. Além disso, carros com restrições judiciais e administrativas podem não ter o documento renovado.

Os condutores podem emitir o CRLV 2023 por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, que é válido como documento em blitzen e fiscalizações. Quem preferir, pode imprimir o documento do carro pelo site do Detran.

Quando o CRLV 2023 começa a ser cobrado em Minas?

Carros com placa final 1, 2 ou 3: a partir de 1º de setembro





Carros com placa final 4, 5 ou 6: a partir de 1º de outubro





Carros com placa final 7, 8 ou 9: a partir de 1º de novembro

Motoristas que forem flagrados dirigindo um veículo que não esteja registrado e licenciado podem ser alvo de infração gravíssima e multados em R$ 293,47.

Não paguei o IPVA 2023 MG, o que fazer?

Se você deixou ou esqueceu de pagar o IPVA 2023 dentro do prazo, é possível negociar o imposto no site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. No portal Parcelamento IPVA, o motorista consegue simular o parcelamento e já emitir o boleto de pagamento. Para isso, é preciso informar o CPF ou CNPJ do dono do veículo e o Renavam do carro.