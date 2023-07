Associação de capoeira Identidade Cultural realiza Intercâmbio Cultural

A Associação de Capoeira Identidade Cultural de Além Paraíba, coordenada pelo Mestre Pinguim Izaías Faria realizou na manhã deste domingo, dia 09 de julho, na Quadra Carmélia Faria França, na Escola Municipal Jardim Paraíso, o INTERCÂMBIO IDENTIDADE CULTURAL - EDIÇÃO 2023.

O evento contou com batizado, troca de cordéis ( em sua 18°edição), Rodas de Capoeira, Rodas de Samba, culturas populares como Jongo do Sudeste, Maculelê e Mineiro Pau, buscando assim fomentar a prática da capoeira e culturas populares, celebrando a maior cultura afro-brasileira, reunindo capoeiristas de Além Paraíba, Muriaé, Três Rios, Itaperuna, Sapucaia, Nova Iguaçu, Friburgo, Macuco, Petrópolis e São José do Rio Preto, comemorando assim o Dia Mundial da Capoeira.

O evento também contou com a exposição da "Mostra e Venda de Artesanatos da Estação de São José", com muitas variedades do nosso artesanato local.

A Associação Identidade Cultural de Além Paraíba realiza um belíssimo trabalho junto às crianças e jovens da comunidade, todas às quartas-feiras, às 19h na Escola Municipal Jardim Paraíso. (Texto e fotos: Sônia Carvalho)