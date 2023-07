Câmara realizou Audiência Pública sobre a segurança pública do município

No dia 15 de junho, foi realizada no Plenário Milton Júlio Carvalho de Souza, na Câmara Municipal de Além Paraíba, uma audiência pública com o tema: “CICLO DA SEGURANÇA PÚBLICA E A INTEGRAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA”.

A Audiência Pública teve por objetivo debates e discussões para a integração e melhoria na segurança pública em nosso município, bem como demonstrar à população sobre a necessidade de serem traçadas estratégias e políticas públicas para a melhoria da segurança em Além Paraíba.

O Vereador Presidente da Casa Legislativa, Mateus Cruz, junto dos vereadores presentes: Renata Guerini, Fernando Cruz, Wesley Oliveira, Sergio Paulino, David da Paz e José Maria Silva, deram início a audiência, que logo após foi presidida pelo Policial Penal Eliel Coutinho que foi um grande colaborador para que a mesma fosse realizada.

Foi convidado um representante de cada segmento da força de segurança: Polícia Militar (Capitão Gonçalves), Polícia Civil (Delegado Dr. Thiago Couri), Policia Penal (Diretor Geral Vieira), Bombeiro Militar (Tenente Cantelle) e Guarda Municipal (Marcos Antônio), onde cada representante expôs através de slides explicações acerca do tema, informando as atribuições dos referidos órgãos, bem como o que precisa ser realizado para que ocorra as devidas melhorias nos índices de segurança do município.

No final da Audiência Pública, diversos representantes do Poder Executivo, Judiciário, Legislativo e da Sociedade Civil que lidam diretamente com o tema, realizaram as perguntas, bem como expuseram sugestões e apresentaram pontos positivos do município que podem viabilizar melhorias responsáveis por tornar a cidade mais segura.

Estiveram presentes várias autoridades do município, que muito contribuíram para uma noite de debates e discussões proveitosas em busca de melhorias para a população.